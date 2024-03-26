



• شكراً جزيلاً لوالي ولاية النيل الأبيض لاستجابته الفورية لنداء الأصوات المخلصة التي طالبته بإلغاء قرارات نزع الميادين والساحات الرياضية بالولاية بغرض تخصيصها لتماسيح وسماسرة الأراضي ببحر أبيض ..

• ليس لدينا وقت لمعركة شخصية مع الوالي ولا وزرائه .. نعلم أن ولاة الولايات يعملون حالياً في ظروف معقدة وعصيبة .. ومع هذا هنالك أصحاب نفوس ضعيفة وأغراض مريضة لابد من ردعهم وفي ظل غياب المؤسسات التشريعية والرقابية بالولاية تقف الصحافة لتقوم بدورها في المتابعة بطرح الأسئلة وتسليط الضؤ علي المواقع والمخابئ المعتمة ..

• أقول هذا مجدداً الشكر لوالي ولاية النيل الأبيض علي مسارعته بإلغاء قرارات نزع ميادين الشباب والرياضة .. وما نرجوه أن يتبع هذه القرارات بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قراراته لأن هنالك أصوات تقول بأن الوالي نفسه يقف وراء خطة نزع وبيع الميادين وأن قرارات الإلغاء ليست إلا حقنة تخدير للرأي العام بالولاية وستعود مافيا الأراضي من الشباك في الوقت المناسب لها ..

• ولأن هذه الحقبة التاريخية ستكون في السيرة المهنية للوالي الحالي عمر الخليفة ، فعليه أن يكون حريصاً علي نظافة يده وصفحات كتابه كأحد كبار الضباط الإداريين بالسودان قاطبة ..

• هنالك قضية أخري نضعها بين يدي والي بحر أبيض ونأمل أن يتعامل معها بما تستحقه من متابعة ومراجعة .. ونعني هنا أموال لجنة التعبئة والإستنفار بالولاية ..

• في ظروف الحرب التي تواجهها بلادنا يتوجب علي أهل الدثور والمقتدرين المساهمة المباشرة وغير المباشرة في دفع تكاليف فاتورة الدفاع عن الأرض والعرض ..

• ولأجل هذا الهدف النبيل لم يعترض المكلفون والمقتدرون وحتي أصحاب الدخل المتوسط علي قرار الوالي بإضافة 10% من أي رسوم يتم تحصيلها داخل الولاية لحساب لجنة التعبئة والإستنفار بكل محليات الولاية البالغ عددها 9 محليات ..

• متوسط إيرادات كل محلية بالولاية يقارب ال60 مليون جنيه شهرياً .. مايعني أن جملة مايتم تحصيله شهرياً لصالح لجنة التعبئة 540 مليون جنيه ( مليار بالقديم) .

• يُضاف إلي هذا الجهد والدعم الشعبي الذي يقدمه المواطنون بالولاية خارج نص قرار إضافة 10% من الرسوم لصالح اللجنة العليا للتعبئة والإستنفاربالولاية ..

• هنالك أسئلة ملحة نضعها بين يدي والي الولاية ..

1. كيف يتم التصرف في أموال هذه اللجنة بولاية النيل الأبيض؟

2. كم عدد الأشخاص الفاعلين داخل هذه اللجنة بحاضرة الولاية والمحليات؟

3. هل هنالك صرف لبنود خارج إطار التخصيص المحدد لأموال لجنة التعبئة؟

• هذه الأسئلة وغيرها تحتاج لإجابة ونرجو من الوالي أن يبعث من ينقل له المشهد من أمام شباك خزنة الصرف الخاصة بأموال لجنة التعبئة .. سيجد أسماء وأشخاص لا يسجلون حضوراً إلا يوم الصرف .. وتلك ( قائمة ) سنعود لها بإذن الله ..

عبد الماجد عبد الحميد