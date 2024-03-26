ترامب يدخل قائمة أغنى 500 شخص في العالم لأول مرة





دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لأول مرة في تاريخه قائمة أغنى 500 شخص في العالم بحسب مؤشر “بلومبرغ” بثروة تبلغ 6.5 مليار دولار، وذلك بعد استمرار المكاسب على سهم “ديجيتال وورلد” الذي اندمج مع شركته “ترامب ميديا آند تكنولوجيز” التي ستدخل البورصة غدا.

وتبدأ في بورصة ناسداك هذا الأسبوع التداولات على أسهم شركة “ترامب ميديا آند تكنولوجيز” الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي المفضلة لدى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب “تروث سوشيال – Truth Social” بعد أن اندمجت يوم الجمعة الماضي بـ”Spac” يدعى “Digital World Acquisition Corporation”.

وقيمت الصفقة الشركة المدمجة عند 5 مليارات دولار، مما يقيم حصة ترامب البالغة 60% عند 3 مليارات دولار.

وشغل ترامب البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025.

وخفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، في خطوة تمنح طوق نجاة للمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وأمهلت هيئة في محكمة الاستئناف ترامب الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار.

العربية نت