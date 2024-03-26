بتهمة قبول رشاوى.. السجن مدى الحياة لرئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم





تم إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم بسبب قبوله رشاوى بقيمة 11 مليون دولار، وأُدين عدد كبير من المسؤولين الرياضيين بتهم الفساد، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية التي أوردت الخبر يوم الثلاثاء. في نهاية عام 2022، شرعت السلطات الوطنية لمكافحة الفساد في تحقيق، أدى إلى استقالة عدة من كبار المسؤولين في الاتحاد المحلي، بما في ذلك الرئيس السابق شويوان تشن، الذي اعترف في سبتمبر الماضي بتلقي مبالغ كبيرة من لاعبين يرغبون في الحصول على صفقات جيدة، بالإضافة إلى مدرب المنتخب الوطني تي لي. تم اعتقال تشن في فبراير الماضي بسبب “انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون”، واتُهم بتلقي أكثر من 81 مليون يوان (11.3 مليون دولار) من الرشاوى للمساعدة في الحصول على عقود مشاريع واستثمارات، وفقًا لتقرير منشور في صحيفة الشعب اليومية التي تديرها الحزب الشيوعي الحاكم. تم وصف الرشاوى بأنها “ضخمة بشكل خاص” وأن تصرفاته “أضرت بشكل خطير بالمنافسة العادلة والنظام”، مما تسبب في “عواقب وخيمة على مؤسسة كرة القدم الوطنية”.

وتُعد هذه الملاحقات في اللعبة جزءاً من حملة كبيرة لمكافحة الفساد بدأها الرئيس الصيني شي جينبينغ العاشق لكرة القدم والطامح ليس وحسب الى استضافة كأس العالم في يوم ما، بل الى الفوز بها. لكن يبدو أنّ هذا الطموح أبعد من أي وقت مضى بعد تحقيقات الفساد وسنوات من النتائج المخيبة للآمال على أرض الملعب.واعتزل قائد المنتخب الوطني لينبينغ جانغ اللعب الدولي الأسبوع الماضي بسبب “فضيحة” التعادل مع سنغافورة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، قبل أن يتراجع عن قراره.

وشغل تشن مناصب عدّة في الكرة الصينية قبل ان يتبوأ رئاسة الاتحاد الصيني في عام 2019، الى ان خضع للتحقيق في شباط/فبراير من العام الماضي. وأقرّ في كانون الثاني/يناير بالذنب في تهم قبول الرشى الموجهة اليه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “شينخوا”. وقال تشن في فيلم وثائقي “يمكن للجماهير أن تتقبل حقيقة أن حالة كرة القدم الصينية سيئة لكنهم لا يستطيعون أن يغفروا الفساد”.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الأحكام في قضايا الكسب غير المشروع الكبرى الأخرى الثلاثاء، وفقًا لشينخوا، ومن بينها قضية مدرب المنتخب الوطني السابق لي والمقرّب من تشن.

وظهر أيضاً في الفيلم الوثائقي لي، وهو لاعب وسط سابق في ايفرتون الانكليزي، الذي قال إنه دفع مليوني يوان لتشن كي يحصل على الوظيفة التي نالها في كانون الثاني/يناير 2020، إضافة الى مساهمته في ترتيب نتائج العديد من المباريات على مستوى الاندية. واعترف قائلا “كانت هناك بعض الأشياء التي كانت شائعة في كرة القدم في ذلك الوقت”.وفي أحكام منفصلة تتعلق بالرشوة أُعلن عنها الثلاثاء، حُكم على المسؤول الكبير السابق في الاتحاد الصيني لكرة القدم، تشن يونغليانغ، بالسجن لمدة 14 عامًا. من جهته، نال المدير العام للدوري الصيني السابق دونغ جنغ عقوبة السجن لثمانية اعوام. كذلك، ذكرت وسائل اعلام رسمية انّ يو هونغتشن، رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق، حُكم عليه بالسجن لـ 13 عاما بالجريمة ذاتها.

وهزّت قضية اللاعب الكوري الجنوبي الدولي سون جانغ-هو اوساط كرة القدم الصينية في وقت سابق، بعد ان اعتقلته السلطات الصينية في أيار/مايو الماضي على خلفية قضية رشوة قبل ان يطلق سراحه الاثنين. ويضع قرار الإفراج حداً لعشرة أشهر من احتجاز لاعب خط الوسط سون (31 عاماً)، الذي قالت الحكومة الصينية في أيار/مايو إنه محتجز في شمال شرق الصين “للاشتباه في قبول رشى من موظفين غير حكوميين” ولكن من دون تقديم مزيد من التفاصيل.واعتقل سون الذي انضم في عام 2021 إلى شاندونغ تايشان الصيني، في أيار/مايو العام الماضي في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية.

شارك في ثلاث من مباريات كوريا الجنوبية الأربع في كأس العالم في قطر 2022. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن سون “وصل أخيراً إلى كوريا الجنوبية مع انتهاء فترة احتجازه”، وإن الحكومة قدّمت “مساعدة قانونية نشطة من خلال التواصل الوثيق مع عائلة سون”. وبدوره، أكد الاتحاد الكوري للعبة إطلاق سراح سون قائلاً إنه عاد إلى بلاده الاثنين. وقال زميله الدولي لي جاي سونغ لوسائل الإعلام إنه ممتن لإطلاق سراح سون. وصرّح في مؤتمر صحافي في بانكوك حيث تلعب كوريا الجنوبية ضد تايلاند في وقت لاحق من يوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم “لقد انفطر قلبي عندما سمعت لأول مرة عن اعتقاله العام الماضي”.

صحيفة المدينة