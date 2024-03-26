جرائم وحوادث
أمازون تعلن رصد أكثر من 7 ملايين سلعة مقلدة خلال العام الماضي
وفي أوروبا نجحت أمازون بالتعاون مع شركة صناعة السيارات الألمانية بي.إم.دبليو في إقامة دعوى مدنية ناجحة أمام محكمة العلامات التجارية للاتحاد الأوروبي بمدينة أليكانتي الإسبانية لمنع بيع قطع غيار سيارات بي.إم.دبليو مقلدة.
وأصدرت المحكمة الأوروبية حكما بأن 4 مقيمين إسبان حاولوا بيع قطع غيار وكماليات مقلدة لسيارات بي.إم.دبليو عبر منصة أمازون وطالبت المزيفين بتدمير هذه السلع ودفع تعويض للمدعين.
صحيفة البيان
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