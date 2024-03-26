أمازون تعلن رصد أكثر من 7 ملايين سلعة مقلدة خلال العام الماضي

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة، أمازون، أنها تمكنت من رصد وحذف أكثر من 7 ملايين سلعة مقلدة على منصتها في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي.

صرح دارميش ميتا، نائب رئيس أمازون، أن وحدة مكافحة جريمة التقليد لديهم قامت بمراقبة المنتجات المعروضة على منصتهم، وقد تعاملت مع أكثر من 21 ألف حالة مشبوهة من خلال التقاضي أو الإحالة الجنائية إلى السلطات المعنية.

إجراءات مكافحة قرصنة المنتجات تشمل البنود المُعروضة خلال دورة اللوجستية لأمازون، وتقديم المعلومات حول مستودعات الشركات التي تقوم بتقليد المنتجات إلى السلطات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن أمازون تبيع السلع لحسابها، وتسمح أيضًا لمتاجر التجزئة الأخرى بعرض سلعها على منصتها، وتعمل جاهدة على منع المزيفين من إنشاء حسابات جديدة لبيع المنتجات المقلدة.

أشارت أمازون إلى أن جهودها ساهمت في تثبيط المزيفين عن محاولة إنشاء حسابات جديدة لبيع المنتجات المقلدة على منصتها. في العام الماضي، تم إيقاف أكثر من 700 ألف مزور من إنشاء حسابات جديدة لبيع منتجات مقلدة، وذلك قبل أن يتمكنوا من عرض أي منتج للبيع، مقارنة بـ 6 ملايين مزيف في عام 2020.