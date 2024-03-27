بعد الحادثة رحت البيت وشربت حشيش.. أقوال سائق أوبر في واقعة حبيبة الشماع فتاة الشروق





يواصل القاهرة 24 نشر التحقيقات في قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق، حول اعتراف سائق أوبر المتهم، بوقوع مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها، وكذلك استخدامه للمعطر، وهروبه من مسرح الجريمة، وكيف تم القبض عليه، وحقيقه تعاطيه المواد المخدرة أثناء قيادته بالمجني عليها فتاة الشروق.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم محمود هاشم سائق أوبر 34، في بداية الواقعة، حينما كانت حبيبة مصابة بالمركز الطبي العالمي، وتم سؤاله فيما هو منسوب إليه من أنه متهم بالشروع في خطف المجني عليها حبيبة الشماع، وجاءت أقواله كالتالي:

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وعلى النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: أيوة أنا بشرب حشيش بس تفاريح

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهم بقيادة مركبة حال كونك واقع تحت تأثير مخدر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج الكلام دة محصلش

س ومتى وأين قمت بتعاطي تلك المواد المخدرة تحديدا؟

ج: انا آخر مرة شربت فيها كانت يوم الحادثة، لما رجعت بعدها البيت وكنت خايف من اللي حصل ومش عارف أعمل ايه، وكان معايا باقي سيجارة حشيش شربتها

س وما هي طبيعة تلك المواد المخدرة؟

ج كانت سيجارة حشيش

س وما هو مصدر تحصلك على تلك المواد المخدرة؟

ج: كنت يوم الأحد اللي قبل الواقعة جايب حتة بخمسين جنيه وشاريها من واحد معرفش بياناته بيقف في ميدان لبنان.

س وما مدى اعتيادك على تعاطي تلك المادة؟

ج أنا بشرب تفاريح يعنى الأسبوع اللي فات ده شربت يوم الجمعة مع أصحابي في فرح، ويوم الاثنين قبل الحادثة بيومين عدیت جیبت حشيش وشربت سيجارة، واتبقى سيجارة كمان من الحتة اللي أنا اشتريتها، شربتها بعد الحادثة اللي حصلت علشان أعصابي كانت مشدودة.

س وهل كنت تحت تأثير ذلك المخدر وقت الواقعة؟

ج لا أنا مكنتش شارب أي حاجة ساعتها

س ومن كان برفقتك وقت تعاطيك لتلك المواد المخدرة؟

ج أنا كنت لوحدى كل مرة بشرب فيها ما عدا اللي كانت في الفرح.

س وأين تحديدا كنت تتعاطى تلك المواد المخدرة؟

ج كنت بشرب فوق سطح البيت بتعانا دايما وأوقات لما بكون قاعد في فرح

س وهل يعلم أحد من ذويك بتعاطيك لتلك المواد المخدرة؟

ج: لا محدش من أهلي يعرف.

س وما مدى علم شركة أوبر مصر بتعاطيك لتلك المواد المخدرة؟

ج: لا هي شركة أوبر ما تعرفش.. في الشركة بنعمل تحليل اول ما بنبتدي نشتغل معاهم.

س: ومتى تم قبولك للتعيين بالشركة سالفة الذكر؟

ج: كنت شغال في أوبر في سنة 2019، وبعدين سبتهم واشتغلت سواق في شركة شبكات، وبعدين لما سبت الشغل ده رجعت لشركة أوبر في آخر 2021 أو أول 2022 مش فاكر بالظبط.

س وهل قمت بإجراء تحاليل لتلك المواد المخدرة قبل تعيينك بشركة أوبر مصر؟

ج: أيوة أنا اتحللي مرتين قبل ما اشتغل فيها مرة في سنة 2019 ومرة في آخر2021.

س وهل كان يتم ذلك التحليل بصفة دورية؟

ج لا هي بتم أول مرة عند التعيين.

س وماذا كانت نتيجة تلك التحاليل؟

ج: هي النتيجة في المرتين كانت سلبية.

س أنت متهم بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وعلى النحو المبين

بالتحقيقات

ج أيوة أنا بشرب حشيش

س أنت متهم بقيادة مركبة حال كونك واقع تحت تأثير مخدر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ج محصلش.

القاهرة 24