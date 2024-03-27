تسريب مواد بترولية.. محافظة القاهرة تكشف كواليس حريق عدد من محطات الصرف الصحي





أعلنت شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى عن حدوث تسرب لمواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي، مما أدى إلى نشوب حرائق في خمسة مواقع تابعة للشركة في محطتي القلج والخصوص، بالإضافة إلى غرف الاتصال بينهما.

وأوضحت الشركة أنه تمت السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني، ولم تتسبب الحوادث في خسائر بشرية، وجارٍ حاليًا تقدير الخسائر المادية، مؤكدة أن المحطات تعمل بكفاءة حالية.

من ناحية أخرى، قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب السرفيس ووسائل النقل العام والأقاليم، بموجب قرار صادر عن لجنة تسعير المنتجات البترولية، وذلك بناءً على تحريك سعر البنزين والسولار لمواكبة التغيرات في الأسعار العالمية.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم وضع التعريفة الجديدة بمراعاة مصلحة المواطن والسائق، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار مسافة كل خط سير وعدد الرحلات لضمان التوازن والعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد التعريفة ومنع استغلال المواطنين في الجانبين.

صدى البلد