شرطة النقل والمواصلات: ضبط 3620 قضية متنوعة بوسائل النقل العام





تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بجمهورية مصر من تحقيق نجاح كبير في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، حيث تم ضبط 3620 قضية متنوعة خلال فترة تمتد على مدى 4 أيام داخل مرافق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وعلى متن القطارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل حالة على حدة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكثفة على مستوى البلاد، بهدف تعزيز السيطرة الأمنية ومواجهة جميع أشكال الجريمة ومكافحة الأنشطة الإجرامية بفعالية وفاعلية.

بوابة الأهرام