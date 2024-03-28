شخصان ينتحلان صفة موظفين وينصبان على سيدة أعمال فى 3 ملايين جنيه





تواصلت الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، خاصة جرائم النصب والاحتيال.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بلاغًا من صاحبة شركة للاستيراد والتصدير مقيمة في محافظة الإسكندرية، تفيد بتعرضها لحالة نصب واحتيال، حيث تم استيلاء آخرين على أموالها بزعم تمثيلهم كموظفين في إحدى الجهات الحكومية، وذلك بهدف إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض تعود ملكيتها لها في الإسكندرية.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن هذه الحادثة نتجت عن تنفيذ شخصين، يقيمان في محافظة القاهرة ويمتلكان معلومات جنائية، وقاما بتشكيل عصابة تخصصت في النصب والاحتيال واستيلاء أموال المواطنين بطرق احتيالية، عن طريق التظاهر بصفة موظفين حكوميين واقناع ضحاياهم بإمكانيتهم في تسهيل إجراءاتهم. وقد استطاعا بموجب ذلك الاستيلاء على مبلغ قدره ثلاثة ملايين جنيه من المجني عليها بزعم تنظيم وضع قطعة الأرض المملوكة لها بالإسكندرية، وبعد تلقيهما للأموال، قاما بإغلاق هواتفهما المحمولة والفرار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكورين بدائرة قسمى شرطة (البساتين – مدينة نصر ثالث) وتم ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من الأجهزة اللاسلكية، و2 نموذج خاتم شعار الجمهورية “مقلدان”، وكارت تصريح مقابلة خالى البيانات “مزور”، وعدد من الشهادات الدراسية منسوبة لكيانات وهمية، وطلبات خاصة بضحاياهم موجهة لجهات حكومية “تعيين وظائف، وتخصيص قطع أراضى، وعدد من المشغولات والسبائك الذهبية بإجمالى 651 جرام، وعدد من ساعات اليد، الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير، ومبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، سيارة.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صدى البلد