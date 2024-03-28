مصطفى ميرغني: الجيش صار هو الشعب السوداني





يحمد لقيادة الجيش الحالية

توحيد الشعب السوداني خلف راية واحدة

العدو الداخلي و الخارجي كان حريصا على زعزعة النسيج الاجتماعي و تعدد الأطراف في الحرب وتنوع الرايات لكن الآن بفضل الله

يا أبيض يا أسود

المؤسسات العسكرية كلها جيش شرطة أمن

الحركة الإسلامية

جماعة أنصار السنة و السلفيين

الصوفية

الحرية و التغيير الكتلة الديمقراطية

حركة تحرير السودان مناوي

و العدل المساواة جبريل

و من قبلهم مصطفى تمبور

و مالك عقار

الحركة الشعبية الحلو

و الشعب السوداني

ديل كلهم الآن خلف الجيش

حتى صار الجيش هو الشعب السوداني

و بالمقابل القحاته والدعامة بس

وحتى المجتمع الاقليمي و الدولي المجرم

استطاع دهاء البرهان أن يحييدهم

فاللهم النصر القريب

اللهم أصلح قادتنا وولاة أمورنا وانصر بهم يارب العالمين…

مصطفى ميرغني