مدير شرطة الولاية الشمالية يجتمع باللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة

اجتمع اللواء شرطة حقوقي د محمد احمد الامين مدير شرطة الولاية الشمالية بمكتبه باللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة بحضور مولانا علاء الدين احمد السيد مقرر اللجنة وممثليين لكل من وزارة الداخلية والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة علي المستوي الاتحادي ووكيل النيابة العامة ومدراء الدوائر بشرطة الولاية

وا ستعرض الاجتماع قائمة المعروضات والدعاوي القضائية المقيدة ضد قوات الدعم السريع المتمردة في الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ حتي/٢٠٢٤/٣/٢٢ بشرطة الولاية ٠ كما وقفت اللجنة علي سير الإجراءات القانونية والدعم القانوني اللازم تجاه المعروضات والمتهمين.

المكتب الصحفي لشرطة السودان