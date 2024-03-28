



بعد ما الدنيا بقت تضيق في بانت والأحياء المجاورة..

للحظة ما قررنا إنو نطلع منها ، وفي طريقين للطلعة حتكلم عنهم بالتفصيل …

– الطريق الأول تمشي برجلينك لحدي سوق ليبيا ومن هناك تركب مواصلات صابرين ، ومعروف كان الدعامة قاعدين من العباسية لحدي سوق ليبيا ، وطبعاً ح تجي ماري بيهم في أرتكازاتهم ، وبعد ده إنت وحظك يا لقيتهم نايمين يا شقيت بالحلة وما صادفتهم ولو صادفتهم تحاول تقنع من تلفونك أول شي والأسوأ من كدة كمية التعرض والتحرش البتحصل للبنات بي حجة التفتيش الشخصي ، خيار الطريق ده كان مرفوض بالنسبة لي تماماً وكل ما يقررو نطلع أنا بمرض مرض موت وأمشي المستشفى ، وده كلو خوف بس والله .

– الطريق التاني مواصلات بتتحرك من الفتيحاب لكن بتهاجر وبتاخد سكة بعيدة وبتجي بي ارتكازات الدعم السريع وسعر الراكب 50 ألف جنيه عشان توصل الثورة ، ليه 50 ألف؟ عشان بتاع الحافلة يمر من الدعامة بدي كل إرتكاز حقه ، المهم قررنا نطلع بالطريق ده وكانت رحلتين في الأسبوع ، جزو من الجيران طلعو ف الرحلة الأولى وكنت مستنية شخص معين واثقة فيهو يوصل ويتصل يورينا الطريق كيف وهل بتعرضو لينا نحن البنات ولا لأ ، شفتو الشخص المعين المستنياهو ده؟ قتلوهو الدعامة وقتلو مرة تانية في نفس الحافلة ، محمد مات قبل يوصل ويوريني الطريق عامل كيف 💔 ربنا يتقبله مع الصديقين و الشهداء .

إستسلمنا لي قعادنا جوه صندوق الحصار ، عدم الأكل وعدم الكهربا وعدم الموية كانو أهون لينا من طريق فيهو دعامة .

صبرنا وربنا جازانا على صبرنا لحدي ما سمعنا تبريكات الشارع فتح ، المهندسين ومكنات المهندسين أريت الجيش كلو جيش المهندسين 🤍🇦🇱 .

أولادنا الضباط قالو لينا نصبر حبة نتأكد من نضافة الشارع وبعد كدة تطلعو ، وقد كان قعدنا يومين وعملنا تصاديق مرور لي عرباتنا وطلعنا بيها معززين مكرمين بي حماية من الجيش وكمان أولاد الهنا مشو معانا من بانت وصلونا لحدي الثورة ورجعو .

الشريط الأحمر ده رمزية جيش المهندسين .

#حكاوي_الحصار

Lemia Mohamed