قلق في اليابان إثر تسجيل حالتي وفاة بعد تناول مكمّل غذائي





انتابت موجة من القلق في اليابان بعد تسجيل حالتي وفاة وأكثر من مئة حالة استشفاء محتملة مرتبطة بتناول مكمل غذائي مصمم لمحاربة الكولسترول، مما دفع السلطات الصحية في البلاد لبدء تحقيق في هذه الحوادث.

أعلنت شركة “كوباياشي فارماسوتكل”، التي تقع مقراتها في أوساكا، يوم الأربعاء، أنها على علم بالتقارير حول وفاة شخصين ربما ناتجة عن تناول مكملاتها الغذائية التي تُباع بدون وصفة طبية.

في الوقت نفسه، قامت الشركة بسحب ثلاثة أنواع من المكملات الغذائية التي تحتوي على مركب يُعرف باسم “بيني كوجي” أو أرز الخميرة الحمراء، والذي يفترض أن يخفض مستويات الكولسترول في الدم، بناءً على تحذيرات سابقة من الأطباء بخصوص المخاطر المحتملة لهذا المركب، بما في ذلك تلف الكبد.

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن 75 حالة استشفاء قد تكون مرتبطة بالمكملات الغذائية التي تم سحبها، بعد أن أبلغ عدد من الزبائن عن مشاكل في الكلى.

على الرغم من تقارير إعلامية تفيد بتسجيل 106 حالة استشفاء، إلا أن الشركة المُصنِّعة ووزارة الصحة اليابانية لم تؤكدا هذا الرقم بعد.

وأكدت “كوباياشي فارماسوتكل” عدم التوصل إلى أي استنتاجات بشأن احتمال وجود صلة سببية بين المكملات الغذائية وحالات الاستشفاء.

وأشارت إلى أنّها وفّرت أرز الخميرة الحمراء لشركتين في تايوان و50 شركة أخرى في اليابان، أعلن عدد كبير منها عن سحب منتجات مشتقة مختلفة مثل مشروب الساكي الفوار وصلصة السلطة ومعجون فول الصويا المخمر “ميسو”.

-مادة سامة –

وقال وزير الصحة الياباني كيزو تاكيمي، في تصريح صحافي الثلاثاء، أنّ وزارته طلبت من “كوباياشي فارماسوتكل” أن تقدّم سريعاً معلومات إضافية.

وأضاف أن وزارة الصحة “طلبت أيضا من السلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد جمع معلومات عن الأضرار الصحية” المُسجلة، مقدّماً تعازيه لأهالي الضحايا.

وأشار إلى أنّ السلطات ستراجع الشركة وسيُعقد اجتماع حكومي هذا الأسبوع لتناول المسألة.

والأربعاء، انخفضت أسهم “كوباياشي فارماسوتكل” بنحو 4% في بورصة طوكيو قرابة الساعة 01,50 بتوقيت غرينتش.

وكانت المجموعة قد أوضحت الثلاثاء أنّ أول حالة وفاة هي لشخص كان يشتري بشكل منتظم لثلاث سنوات تقريباً أحد المنتجات التي سُحبت من الأسواق.

وأضافت “نحقق حاليا في هذا الرابط وفي ما حدث”، مقدّمة “خالص” اعتذارها.

وتابعت “كوباياشي فارماسوتكل” في بيان “من المحتمل أن المواد الخام المستخدمة في تصنيع بيني كوجي تحتوي على مكونات لم تكن شركتنا تنوي تضمينها”.

وذكرت أنّ التحاليل لم تكشف عن وجود السترينين، وهي مادة سامة قد تكون موجودة في أرز الخميرة الحمراء ويمكن أن تسبب مشاكل في الكلى.

وكانت في الماضي أثيرت مخاوف بشأن المنتجات المصنوعة من أرز الخميرة الحمراء التي تحتوي على مستويات عالية من مركب يسمى موناكولين ك.

وأقرّت المفوضية الأوروبية في العام 2022 قانونا يحدّ من استخدام الموناكولين في المكملات الغذائية المصنوعة من أرز الخميرة الحمراء بسبب “الآثار الضارة” التي سُجّلت لدى المرضى.

جريدة الرياض