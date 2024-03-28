سفن حربية روسية تدخل البحر الأحمر





أعلن أسطول المحيط الهادي الروسي يوم الخميس أن عدة سفن حربية روسية قامت بعبور مضيق باب المندب متجهة نحو البحر الأحمر، وذلك في ظل الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن على السفن التجارية.

ونقلت قناة “زفيزدا” التلفزيونية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، تصريحات من الأسطول تؤكد أن الطراد “فارياج” والفرقاطة “مارشال شابوشنيكوف” شاركت في هذه الرحلة.

يقوم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران بشن هجمات على السفن البحرية التي يزعمون أنها مرتبطة بإسرائيل منذ نوفمبر تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن العديد من هذه الهجمات استهدفت سفناً لا علاقة لها بإسرائيل.

وفي تطور آخر، أعلن الجيش الأميركي يوم الأربعاء أنه دمر 4 طائرات مسيرة طويلة المدى أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن، وهم المتحالفون مع إيران.

أكدت القيادة المركزية الأميركية في منشور على تويتر أن هذه الطائرات المسيرة كانت تستهدف سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو قوات التحالف.

وقال البيان، إن هذه الإجراءات “تتخذ لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية”.

وعطلت هجمات الحوثيين التجارة البحرية الدولية إلى حد كبير في البحر الأحمر وقناة السويس.

في مواجهة ذلك، أنشأت الولايات المتحدة قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر في ديسمبر، وشنت مع بريطانيا ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن.

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