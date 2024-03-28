نتنياهو أدرك “الخطأ”.. وتراجع عن هذا القرار





ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ حكومة الحرب بأنه سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لبحث العملية العسكرية في رفح.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أدرك خطأ قراره بإلغاء زيارة الوفد لواشنطن لبحث عملية رفح.

ووفقا لمسؤولين تحدثوا للصحيفة فإن “معظم الوزراء يعتقدون أنه كان من الخطأ عدم إرسال الوفد في المقام الأول، ويعتقدون أنه يجب إرسال الوفد إلى هناك في أقرب وقت ممكن”.

وكان نتنياهو قد ألغى زيارة وفد إسرائيلي مقررة إلى واشنطن، بسبب عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط قرار تبناه مجلس الأمن ويدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في قطاع غزة “يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن”.

وأقر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قراره الذي يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد 4 إخفاقات سابقة.

سكاي نيوز