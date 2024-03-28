المصريون يواصلون التخلص من الدولار والعملات الأجنبية





ارتفعت حصيلة 3 شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، من النقد الأجنبي إلى نحو 7.2 مليار جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري وحتى يوم عمل أمس الأربعاء.

من جانبه، قال رئيس شركة الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، عبد المجيد محيي الدين، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 4 مليارات جنيه.

أوضح أن حصيلة التنازلات خلال تعاملات أمس الأربعاء فقط، بلغت نحو 200 مليون جنيه، منوها أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من التنازل عن الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات الريال السعودي والدرهم الإماراتي واليورو، والباقي من عملات أقل تداولا في السوق المصرية.

أشار إلى أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية للصرف.

في السياق ذاته، كشف رئيس شركة “مصر للصرافة” التابعة لبنك مصر، عادل فوزي، عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري والتي بلغت ما قيمته 2.850 مليار جنيه بنهاية عمل يوم أمس الأربعاء، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%، يليه العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بنسبة 17%، ثم الريال السعودي بنسبة 15%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

ولفت إلى أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل وبيع العملات الأجنبية من خلال القنوات الشرعية سواء في البنوك أو شركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

في السياق ذاته أكد رئيس شركة “كايرو للصرافة”، التابعة لبنك القاهرة، محمد رجائي، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت ما قيمته 331 مليون جنيه، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية. وأوضح أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصري.

على صعيد أسعار العملات، فقد بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع. وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع. وفي بنك القاهرة سجل سعر صرف الدولار مستوى 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الحالي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

العربية نت