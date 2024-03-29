مصطفى بكري: بعض الوزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم لأسباب صحية والسيسي سيلقي خطاب بعد القسم





صرح الإعلامي مصطفى بكري، بأن هناك بعض الوزراء طلبوا إعفاءهم من منصبهم لأسباب صحية، مشيرًا إلى احتمالية وجود تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.

خلال تصريحاته في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أشار المذيع مصطفى بكري إلى احتمالية حدوث تعديل وزاري يشهد مشاركة وجوه جديدة وكفاءات تلبي تطلعات الشارع المصري.

وأوضح بكري أن من المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي خطابًا أمام مجلس النواب بعد أدائه القسم الدستوري، وهذا الأمر منتظر أن يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف بكري أن الخطاب المرتقب سيتناول جوانب مختلفة من المرحلة الجديدة التي تتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وسيسلط الضوء على ثوابت الدولة المصرية ودور المشاركة المجتمعية في صناعة القرار، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص بشكل أوسع في هذه العملية، وتوضيح رؤية الدولة المصرية للمستقبل.

وأكد أنه بعد الانتهاء من الخطاب الرئاسي، سيتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رفع العلم على العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب إجرائه جولة داخل العاصمة الجديدة.

القاهرة 24