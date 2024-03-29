الكرملين يطلب من تطبيق تيليغرام توخي المزيد من الحذر





طلب الكرملين من بافل دوروف، مالك تطبيق تيليغرام، يوم الخميس، أن يظهر المزيد من الانتباه والحذر بعد اتهامات بأن التطبيق المعروف بالرسائل السرية قد تم استخدامه في تجنيد المسلحين الذين هاجموا قاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو.

تأسس تطبيق تيليغرام، والذي يقع مقره الآن في دبي، بواسطة دوروف، الذي غادر روسيا في عام 2014 بعد فقدانه للسيطرة على شركته السابقة. يعيش دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا وهو روسي الجنسية، في دبي ويحمل جنسية مزدوجة من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وفقًا لتيليغرام.

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لوسائل الإعلام الروسية، أنه لا توجد خطط لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي، وهو منصة رئيسية للأخبار في روسيا وعبر العالم، ولكن يجب على دوروف أن يظهر المزيد من الحذر.

أضاف بيسكوف: “نتوقع من بافل دوروف مزيدًا من الانتباه، لأن هذا التطبيق، الذي نشأ أمام أعين جيلنا، أصبح أداة يستخدمها الإرهابيون بشكل متزايد في أغراض إرهابية”.

رد دوروف على هذه الاتهامات في منشور لاحق على تيليغرام، حيث أكد اتخاذه لإجراءات فورية لوقف أي استخدام غير قانوني للتطبيق.

وكتب دوروف “نتيجة لذلك، تم اعتراض عشرات الآلاف من المحاولات لبث مثل هذه الرسائل، وتعرض آلاف المستخدمين المشاركين في هذا الحشد العشوائي لحظرا دائم على حساباتهم على تيليغرام”.

وأضاف أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتمكن المستخدمون من تحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم إرسال رسائل شخصية إليهم، وسيتم إدخال آليات الذكاء الاصطناعي لتصفية الاتصالات غير المرغوب فيها.

وكتب “تيليغرام ليس مكانا للبريد التطفلي أو مكالمات العنف”.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن المهاجمين تم تجنيدهم عبر قناة متطرفة على تطبيق تيليغرام تابعة لتنظيم داعش-ولاية خراسان.

وتقدر فوربس ثروة دوروف بنحو 15.5 مليار دولار.

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