تعرض طبيبة مصرية للتحرش والعنف على يد مسؤول مركز طبي بالعراق





تعرضت الطبيبة المصرية المدعوة د.أ لحوادث التحرش من قِبَل أستاذ في تخصص النساء والتوليد بكلية الطب البشري في جامعة الأزهر، يُدعى م.خ، أثناء عملها في مركز للحقن المجهري في العاصمة العراقية بغداد.

أكدت الطبيبة في تصريحات خاصة لصحيفة القاهرة 24 أنها واجهت تصرفات غير لائقة من قِبَل المُتَّهَم، وعندما قررت تقديم شكوى ضده لصاحبة المركز، تم إجبارها على ترك العمل بطريقة غير ملائمة، وتعرضت للطرد من المركز دون أي تحقيق أو إنذار مُسبَق، مع التهديد بالعنف والاعتداء في حال بقائها في العراق.

وأضافت الطبيبة: في اليوم التالي، تم إرسال مجموعة من الأشخاص المعتدِين إلى محل إقامتي بالقرب من المركز، حيث تعرضت للاعتداء وتم طردي من الشقة دون تسوية مالية أو توفير تذكرة طيران للعودة.

وطالبت الطبيبة، بتدخل نقابة أطباء مصر للبحث في الواقعة، ومخاطبة نقابة أطباء العراق لمحاسبة المسؤول عن هذه الجريمة ومنع تكرارها.

القاهرة 24