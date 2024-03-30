



كنت من اوائل الذين أنتقدوا الفريق شمس الدين كباشي يوم أن تسربت أخبار مفاوضات المنامة وقلت أن أي مفاوضات مع المليشيا وقياداتها في الوقت الذي بدأت قواتنا المسلحة في دحرها هو إحباط للجنود الذين يقاتلون في الميدان..

والآن ذات الكباشي يملأ بحديثه أمام الضباط والجنود الأفق شحذاً للروح المعنوية ورفعاً للتمام لوطن حدادي مدادي..

هذا هو الكباشي الذي نعرفه صموداً وبسالة

وشجاعة قائداً بعظمة الشعب العظيم..



#ام_وضاح