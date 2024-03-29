



الهواوير … أمبدة الحارة 26 !

لماذا هجمات الفزع الدعامي المتكرر ضد الحارة 26 أمبدة ؟

تخبرنا الخارطة أن تلك الحارة هي آخر الأمبدات شمالا وتدخل بعدها على خلاء وجبال المرخيات حيث رئاسة القوات الخاصة ومعسكر أبو علامة.

حارات أمبدة عوائل وقبائل تركزت فيها حين كانت أمبدة في بدايات الظهور في بداية الستينات ، وقصة صمود الهواوير وفزعهم الدفاعي المضاد هو واحدة من قصص حرب 15 أبريل 2023م المجهولة في الأمبدات فهناك عوائل صمدت لأسابيع وخذلهم نفاذ الذخيرة ففاوضوا على التخارج سالمين بنسائهم وأطفالهم.

في الأسفل كبري ود البشير وهو على إمتداد الشارع الفاصل بين الأمبدات والثورات وأم درمان القديمة وهي لا تشمل حي المهندسين.

#كمال_حامد 👓