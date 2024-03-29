خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا بمنح الجنسية السعودية .. تفاصيل





أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بمنح الجنسية السعودية لـ8 أشخاص، وذلك وفقا لما كشفته الجريدة الرسمية بالمملكة «أم القرى» يوم (الجمعة).

ووفق ما أعلنته الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، صدر الأمر الملكي الكريم رقم «41582» وتاريخ 1445/6/5 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«عبدالإله جلال عبدالكريم فرح» وزوجته «وشاء معروف حسن شمت»، وأولاده «صهيب، محمد، وعد، عائشة، وجن» المبلغ بخطاب مقام المرجع رقم «45319876» وتاريخ 1445/9/12.

كما أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، أنه صدر القرار الوزاري رقم «59» وتاريخ 1445/8/15 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«ياسمين ياسر عبدالرحمن التركاوي»، وذلك بموجب المادة «14» من نظام الجنسية.

صدى البلد