رشا عوض: الحرب احدثت اكبر انقسام في تاريخ الشعب السوداني





الحقيقة هي ان هذه الحرب احدثت اكبر انقسام في تاريخ الشعب السوداني ، هناك من يؤيد الجيش وهناك من يؤيد الدعم السريع، وهناك من يرى ان الطرفين لا يستحقان التأييد والاصطفاف خلفهما لانهما وجهان لعملة الاستبداد العسكري ويرى هذه الحرب جريمة قذرة في حق الشعب السوداني ويجب ان يكون الهدف الوطني الاكبر والانبل هو ايقافها والعمل على تدشين عملية انتقال تأسيسي للبلاد على اسس مدنية وديمقراطية تعصم المستقبل من الحروب،

اي سرقة للسان كل الشعب السوداني والزعم بانه ملتحم مع هذا الطرف او ذاك محض دعاية حربية فجة لا تصمد امام اي نقاش موضوعي،

الحقيقة الموضوعية الشاخصة هي الانقسام الكبير افقيا ورأسيا، بين النخب والمثقفين والفنانين وحتى في صفوف عامة الشعب ،

مثلما ناصر محمد جلال هاشم وعبدالله علي ابراهيم وعشاري الجيش، كتب الباقر العفيف ومرتضى غالي واحمد محمود والنور حمد ضد الحرب وجردوها من اي قيمة وطنية وربطوها بالكيزان واطماعهم ،

ومثلما تغنت ندى القلعة وميادة قمر الدين للحرب تغنت نانسي عجاج وانصاف مدني وعدد كبير من الفنانين للسلام ،

وقال عبد المحمود ابو الامين العام لهيئة شؤون الانصار هذه ليست حرب كرامة ولا حرب دينية ولا حرب وطنية وكثير من شيوخ التصوف اعتزلوا الفتنة وناصروا السلام، والحركات المسلحة بعضها تحالف مع الجيش وبعضها مع الدعم السريع وبعضها اتخذ موقفا مستقلا عن الطرفين ،

اما وصف كل من لم يلتحم مع الجيش بانه شاذ عن الاجماع فهذا خطاب ارهابي مؤسس على اكذوبة ، اذ ليس هناك اجماع اصلا كي يشذ عنه احد فالانقسام هو سيد الموقف، هذا التضليل والتطبيل لن يغير الواقع وفيه عدم احترام لعقول السودانيين

رشا عوض