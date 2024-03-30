« أنقذوا السودان».. نداء لشريان حياة عالمي





قبل عام تقريبًا اندلعت حرب مركزية في الخرطوم -ولا تزال مستعرة- بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفيما تدل مؤشرات كثيرة على أن الحرب بين الطرفين، لم تكن في وارد الحدوث بتلك الطريقة المفاجئة (إلا بافتراض تورط طرف ثالث في إشعالها بينهما) إذا ما عرفنا، مثلًا، أن قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي هو في الوقت نفسه كان نائبًا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الذي يرأسه البرهان، وإذا ما عرفنا -عبر تصريحات كثيرة- للفريق البرهان تصف قوات الدعم السريع بأنها قوة عسكرية وطنية رديفة للجيش. وإذا ما عرفنا كذلك أن قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان هو الذي طالب بتعيين الجنرال حميدتي نائبًا له في مجلس السيادة الانتقالي الذي حكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية بعد الثورة بموجب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكون العسكري (الجيش وقوات الدعم السريع) وتحالف قوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس 2019م.

اليوم تفاقمت آثار الكارثة الانسانية للحرب من خلال اللجوء والنزوح بشكل غير مسبوق إذ وصفت تقارير الأمم المتحدة أن ما حدث للسودانيين من نزوح ولجوء بسبب هذه الحرب هو الأكبر، وأن عدد النازحين واللاجئين بسبب الحرب بلغ 8 ملايين في أقل من سنة هو رقم غير مسبوق في قوائم الأمم المتحدة.

رغم فداحة ما حدث لا تزال الحرب (التي وصفها كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وخصمه قائد الدعم السريع الفريق «حميدتي» بأنها حرب عبثية) دائرةً على نحو من العنف غير مسبوق ومن خلال محاولات الإلغاء المتبادل بين الطرفين.

في ظل هذا الوضع الكارثي بكل المقاييس، تعمل تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) (التي عقدت اجتماعاتها التحضيرية في أكتوبر الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واختارت الدكتور عبد الله حمدوك) في ظروف استثنائية من أجل تقديم ما يمكن للتخفيف عن السودانيين، بوصفها تحالفًا وطنيًا عريضًا يدعو كل السودانيين بكافة أطيافهم السياسية ومكوناتهم المدنية للوقوف ضد الحرب والعمل لإقناع طرفي الحرب بالجنوح إلى السلم، والتواصل مع المجتمع الدولي والإقليمي للضغط على الطرفين.

وعقدت تنسيقية (تقدم) أمس الأول 23 مارس 2024 بمبادرة من د. عبد الله حمدوك اجتماعًا (أونلاين) جمع عددًا واسعًا من المدنيين السودانيين من قطاعات متعددة من الفاعلين في العون الانساني المحليين وأصحاب الأعمال والقيادات الدينية والأهلية والمبدعين والمثقفين والسودانيين/العاملين في المنظمات الدولية، حيث تداولوا بشكل مستفيض حول الأزمة الإنسانية التي خلفتها حرب 15 أبريل 2023 وتداعياتها الكارثية.

استعرض الاجتماع الوضع الإنساني منذ اندلاع الحرب التي انطلقت من العاصمة الخرطوم لتنتشر بعدها في عدة مناطق بدءًا بكافة ولايات دارفور وكردفان وصولًا لولاية الجزيرة وتخوم ولايات القضارف وسنار ونهر النيل والنيل الأبيض، حيث فاقت حصيلة الضحايا عشرات الآلاف بنهاية 2023م وفق الأرقام المسجلة، وشهدت هذه الأشهر الـ 11 ارتكاب فظائع واسعة ضد المدنيين؛ من مجازر وعنف على أساس عرقي واغتيالات وجرائم اغتصاب وعنف جنسي، وتهجير وسلب للممتلكات الخاصة وقصف للمدنيين وتهديم للبنى التحتية والمؤسسات الخدمية.

ولقد فاقمت الحرب من الآثار الإنسانية، وقادت البلاد في اتجاه للمجاعة شمل أكثر 8 ملايين نازح ولاجئ، وأدى لانهيار النظام الصحي وقطاع الخدمات وانتشار الأوبئة وتفاقم الإشكالات الصحية.

هذا الالتفات إلى معاناة الشعب السوداني المتفاقمة على نحو عالمي غير مسبوق جراء هذه الحرب العبثية، عكس وجهاً آخر للجهود التي تنشط عبرها تنسيقية «تقدم» التي تدرك تمامًا أن التعاون من أجل تقديم العون الانساني لمتضرري الحرب موقف أخلاقي نبيل وعابر للاختلافات السياسية، حيث خرج الاجتماع بتوصيات مهمة منها «تشكيل منصة تعنى بتنسيق الجهود الانسانية المحلية وعرض الأوضاع الإنسانية بصورة دورية والتواصل مع المنظمات الأممية والاقليمية وتوظيف التكنولوجيا والإعلام بالصورة التي تحقق الغايات المنشودة»

كان الاجتماع بادرة حقيقية من (تقدم) للاهتمام بالآثار الإنسانية للحرب، سيما وأنه يأتي قبيل مؤتمر باريس الدولي حول السودان في 15 أبريل المقبل الذي سيخصص للأعمال الإنسانية تلبيةً للنداء الذي وجهته الأمم المتحدة وشركاؤها في 7 فبراير لجمع 4.1 مليار دولار من أجل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا للمدنيين، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص اضطروا للفرار إلى البلدان المجاورة.

محمد جميل أحمد – صحيفة عمان

