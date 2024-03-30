زيلينسكى يستغيث بالغرب بسبب نقص الذخائر والصواريخ





قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلبًا إلى الكونغرس الأمريكي، حثَّ فيه على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا لوقف الهجمات الروسية، مهددًا بتصعيد الهجمات المضادة على المطارات الروسية والبنى التحتية للطاقة والأهداف الاستراتيجية إذا تأخر الكونغرس في الموافقة على حزمة المساعدات العسكرية بقيمة 60 مليار دولار.

وأكد زيلينسكي، خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن تأخير الكونغرس في الموافقة على هذه الحزمة كان يكلف أوكرانيا غاليًا، وأشار إلى أنه في حال عدم حصول أوكرانيا على الدعم الأمريكي، سيضطر البلد إلى التراجع خطوة بخطوة في استراتيجيته.

وأوضح زيلينسكي أن عدم الحصول على الدعم الأمريكي يعني فقدان القدرة على الدفاع الجوي ونقص الصواريخ الباتريوت وأجهزة التشويش الحربية الإلكترونية والقذائف المدفعية، مما قد يضطر القوات الأوكرانية المضغوطة إلى التراجع لتأمين خطوطها الأمامية وحماية الذخيرة.

القاهرة الإخبارية