



سكاى نيوز : وجه الحقيقة الزائف..

هذا تقرير واحد ، بصوتين وزمانين وهدفين ، الاول هو الحقيقة حيث نشر التقرير بصوت صحفية أمريكية عام 2016م عن حركة الشباب الصومالي..

والثانية زائف وكذوب بتاريخ 29 مارس 2024م نشرته قناة Sky News Arabia سكاي نيوز عربية وبصوت الصحفية والمذيعة تسابيح مبارك خاطر ، ومنسوب للسودان شوارع الخرطوم ، وهو فعل خبيث ومقصود بلا أدني شك ؟

هل وقعت القناة فى خطأ ، هذا وارد وفى هذه الحالة عليها سحب الفيديو والإعتذار ؟

أما إستمرار بث الفيديو مع ثبات تزييفه يثبت فرضية القصد والهدف من ترويج شائعات غير صحيحة وذات غرض..

استضافة متحدث من (تقدم) يشير إلى إحتمالية كونهم جزء من حملة التلفيق ،خاصة أن أحد الأحزاب السياسية نشر أمس بيانا يتحدث فيه عن ذلك..

وهو أمر غير بعيد عن ذهنية (تقدم) ومن قبلها (قحت) فهم من المروجين لمثل هذه الدعايات لدرجة تعيين عمر قمرالدين وزير دولة للخارجية فى حكومة حمدوك مع انه من مروجي اكاذيب عن السودان أدت لفرض حصار دام 17 عاما..

لقد خضعت مؤسسات أمريكية للمساءلة من الكونغرس لأنها صرفت 500 مليون دولار لانتاج افلام زائفة عن جماعات ارهابية..

لا تستهينوا بهذه التوجهات ويجب مواجهتها بحسم ونفى قاطع وملاحقة قضائية والضغط على سكاى نيوز وغيرها للاعتذار وتحرى الدقة..



د.ابراهيم الصديق علي