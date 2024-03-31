هيئة مياه الخرطوم تستنكر قصف المليشيا لمحطة مياه المنارة





أدانت هيئة مياه ولاية الخرطوم بشدة القصف الذي تعرضت له محطة مياه المنارة قبل يومين، مما أسفر عن استشهاد العامل الطيب أحمد عبد الوهاب وفتاة صغيرة كانت بالقرب من المحطة.

وأوضح المدير العام للهيئة، المهندس المستشار محمد علي العجب، في بيان صحفي، أن المحطة تعتبر مرفقًا مدنيًا لا يتعلق بأي جانب في النزاع، مشيرًا إلى أن إدارة المحطة ستقوم بتقديم شكوى إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بحماية المنشآت الخدمية خلال النزاعات، للتحقيق في هذه الانتهاكات.

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