القبض على شخصين وراء سرقة محتويات استراحة الوحدة المحلية لمدينة إدفو بأسوان





تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن حقيقة الحادثة التي تم تداولها عبر منصة فيسبوك، حيث تم نشر تعليق مصحوب بصور يدعي سرقة بعض المحتويات من استراحة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو في أسوان.

تم التعرف على المتورطين في الحادثة وضبطهما، وخلال التحقيقات اعترفا بارتكابهما الجريمة، حيث قاما بالدخول إلى الاستراحة عبر نافذة خلفية وسرقة الممتلكات المذكورة في التعليق.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما، وتم تقديمهما للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

بوابة الأهرام