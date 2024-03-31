عبد المجيد تبون: الناتج الإجمالي للجزائر سيفوق الـ400 مليار دولار في عام 2026

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الناتج الإجمالي للجزائر سيفوق الـ400 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026.

أثنى الرئيس تبون في مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية، حيث تم عرض مقتطفات منها، على قرار مضاعفة أجور الموظفين خلال السنتين القادمتين، مع إقرار زيادة جديدة بنسبة 53 في المئة في الأعوام 2026 و2027، بعد زيادة بنسبة 47 في المئة في الأعوام السابقة.

وقد تم رفع رواتب الموظفين في السنتين الماضيتين (2023 و2024) بمبالغ تتراوح بين 4500 دينار و8500 دينار، لتصل نسبتها إلى 47 في المئة منذ عام 2022.

وفيما يتعلق بالجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في الخارج، أكد الرئيس أنه سيتم التكفل بالموضوع في غضون شهرين، رداً على الاستفسار بهذا الشأن.

وتطرق الرئيس أيضاً إلى المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر لدعم جهود فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

بوابة الفجر