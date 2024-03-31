إيجار وهمي يكبّد مستأجرين 100 ألف والمحكمة تردّها





صدرت حكمًا من محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية يلزم شخصًا برد مبلغ قدره 100 ألف درهم إلى شخصين بعد أن أوهمهم بامتلاكه فيلا للإيجار، حيث قاما بتسليمه هذا المبلغ على دفعات. وبعدما تبين لهما أنه قد خدعهما، قام الاثنان برفع دعوى قضائية ضده، وصدر حكم بإدانته.

حضر المدعى عليه جلسة الاستماع في السجن، وبعد أن تم عرض مضمون الدعوى عليه وسُئل عن موقفه وطلباته، قرر أنه تم الحكم عليه سابقًا بمبلغ 51 ألف درهم بموجب الحكم الجزائي الصادر في الدعوى، ولم يقر بصحة المبلغ الكامل المطلوب في الدعوى ولا بأن ذمته ملتزمة به. وبناءً على ذلك، طلب رفض الدعوى واكتفى بما قرره المحكمة.

صحيفة الخليج