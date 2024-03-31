العنف والرعب استراتيجية المليشيا ضد السودان





كل من ينظر بعين فاحصة لطبيعة العنف والرعب الذي تعمل عليه المليشيا في المنطقة التي تدخلها، سيفهم أنهم يتعمدون إثارة أكبر قدر ممكن من العنف وبطريقة غير ضرورية، قتل عشوائي واغتصاب وضرب مع إثارة أكبر قدر ممكن الرعب عبر كثافة النيران والتحركات الكثيرة بين المناطق. هذه الاستراتيجية للعنف الأقصى والرعب الأقصى تتبعها مليشيات إرهابية منذ وقت طويل. وقد كنت اقرأ قبل مدة عن تكتيكات وممارسات جماعات إرهابية في السبعينات بأفريقيا منطقة الكنغو وموزمبيق وأنغولا وغيرها وكذلك مليشيا كرواتية ثم صربية زمن يوغسلافيا وغيرها من المليشيات الإرهابية، وجميعهم يستخدمون هذه الطريقة ضد المدنيين.

استراتيجية العنف والرعب الأقصى هي تأكيد بأن المليشيا اقتنعت تماما بفشل مشروعها العسكري والسياسي للحكم، وما يقومون به اليوم وبشكل متعمد وبتوجيهات من قيادة المليشيا هو ضغط على الشعب السوداني والجيش السوداني من خلال طريقة المليشيا الأساسية والمتمثلة في الإرهاب. وهذا بالضبط ما ستجده حين تبحث عن مليشيا اليونيتا بأنغولا مثلا.

إن ما تتعرض له ولاية الجزيرة هو تطبيق عملي للعنف المتعمد ضد المدنيين من قبل المليشيا في نطاق قرى وحلال متفرقة تسهل الحركة بينها، ومن خلال هذه التحركات تطلق المليشيا العنان لعنفها ولرعبها اللامحدود، هذه تكتيكات جبانة وغادرة لكنها تشبه طبيعة المليشيا، ذات التكتيكات تُستخدم في دارفور من خلال تعمد قطع طريق المساعدات الإنسانية عن المناطق التي لا توجد بها المليشيا ونهب الغذاء والمواد الأخرى لجنودها. تخريب سيقود حتما للمجاعة وهذا التمادي في الإرهاب مقصود من المليشيا.

الجوانب السياسية لاستراتيجية العنف الأقصى:

ثمة جانب سياسي واضح ومهم يمكنك أن تكتشفه حين ترى الخط السياسي الذي يتبعه الفصيل المساند للمليشيا، القحاتة مؤخرا وعبر جبهتهم تقدم أعلنوا عن حملة إعلامية مضللة ضد الحرب والغاية هي الاستفادة من حصاد الخراب والدمار والضحايا المنكوبين بالعنف الأقصى، وتحويل صوتهم ضد الحرب وكأنها قامت بلا سبب وضد الجيش مع تجاهل المليشيا المتسبب الرئيس في العنف. هم يعلمون أن الشعب كله يقف مع الجيش ويلومه في ذات الوقت فهو المسؤول عن الحماية، لذلك ستقوم قحت بتحويل سلوك المليشيا العنيف ضد المواطن لرصيد سياسي يخدم موقفها، وهذا ما حدث بالضبط مع ازدياد موجة العنف والإرهاب التي تجري حاليا في قرى الجزيرة. والعالم كله سمع حديث الناطق الرسمي لتقدم بأن المليشيا المواطنين في وفاق تام من أجل صنع إدارة مدنية!!

إن انتقال تحالف قحت والمليشيا لمستوى مطابقة الخط السياسي للقحاتة مع الاستراتيجية العسكرية الإرهابية للمليشا هو رد فعل للضعف والانهيار الذي بدأ يدب في صفوف المليشيا، والذي سيدفعها حتما نحو الهزيمة، ومعلوم أن أشد موجات العنف تأتي حين تدرك القوات ويعلم قادتها أنهم بدأوا في فقد زمام المبادرة، من خلال هذا العنف الأقصى والضغط يأملون في تحقيق بعض الأهداف السياسية لهم.

ما العمل؟

لابد أن نتذكر طبيعة المعركة وأن الثمن الكبير الذي دفعه الشعب السوداني ولا يزال جاء نتيجة مؤامرة خارجية كبيرة وأخطاء داخلية، ولابد من أن نستعيد الوعي واليقظة والصبر فنحن في حالة حرب، ولابد أن ندرك أننا متقدمون نحو أهدافنا ضد هؤلاء الخونة والمجرمين. وعليه فإن الاستمرار في كشف تضليل القوى السياسية المساندة ونقدها وهزيمتها خطوة مهمة لقطع الطريق أمام نجاح الخطة الخبيثة، ثم لابد من زيادة وتكثيف دعم القوات المسلحة والانصراف عن أي أمور جانبية تحدث هنا أو هناك. وعسكريا لابد من حدوث تحرك ولكن يجب ألا يكون تحركا مستعجلا غير مدروس وهذا ما نثق بأنه سيحدث عاجلا أو آجلا. يجب أن نزيد استعدادنا وتسليحنا وانضباطنا من خلال الاستنفار والمقاومة الشعبية مع القوات المسلحة لتحويل طاقة الغضب لتنظيم وعمل حتى المواجهة.

إنني على ثقة بأن المؤامرة ضد السودان فاشلة، وأن الله ناصر للحق، والحق معنا ضد هؤلاء البرابرة والعملاء ومن يقف خلفهم من دول الشر والبغي، نحن منتصرون بمزيد من التماسك والعمل وسيأتي اليوم الذي نحاسب فيه كل من وقف ضد الوطن.

والله أكبر والعزة للسودان.

#حميدتي_مجرم_حرب

#الدعم_السريع_مليشيا_إرهابية

#جيش_واحد_شعب_واحد

هشام عثمان الشواني

الشواني