حاج ماجد سوار: (الفيك بدِّر بُو)

حاج ماجد سوار: (الفيك بدِّر بُو)
محاولة مفضوحة ومكشوفة (ساذجة و غبية) لتشويه صورة الجيش السوداني الذي اعترف الأعداء قبل الأصدقاء بمهنيته العالية في مواجهة أكبر مؤامرة تتعرض لها بلادنا عبر تأريخها ، تقوم بها هذه القناة المعروفة بوقوفها هي و رديفتيها (الحدث و العربية) مع مؤامرة تدمير السودان ، و قد تحولت إلى مجرد أبواق للمليشيا و جناحها السياسي ، و أصبحت أدوات و صدى لترديد و نقل ما يتم (إنتاجه) و (منتجته) في الغرف الإعلامية المغلقة الممولة بملايين الدولارات و تديرها مستشارة حمدوك و بعض عناصر (قحت/ تقدم) بإشراف خبراء أجانب (عديمي الخبرة) !!
على العكس من ذلك تماماً فإن كثير من التقارير أثبتت أن الإمارات و في إطار دعمها للمليشيا بالمرتزقة إستعانت بمجموعات من مقاتلي (حركة بوكو حرام) الإرهابية إستجلبتهم من دول غرب أفريقيا !!
و كما يقول المثل السوداني (الفيك بدِّر بُو) !!
* شكراً منصة (العدسة الحقوقية) على كشف الحقيقة و فضح المؤامرة .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#اطردوا_قنوات_المؤامرة
حاج ماجد سوار
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