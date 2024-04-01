أحمد موسى: المحافظون في حُكم المستقيلين بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن المحافظين سيكونون في حكم المستقيلين بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية. وفي برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أوضح أن المحافظين سيتولون مهامهم خلال فترة انتقالية حتى يتم تعيين محافظين جدد بديلاً لهم أو تجديد الثقة فيهم وفقًا لتوجهات الرئيس.

وأشار إلى أن مصير الحكومة سيتم تحديده بناءً على قرار الرئيس بالتشاور مع مجلس النواب، وأنه لا يعلم أحدًا سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي من سيستمر في منصبه ومن سيتم إعفاؤه.

وأكد أهمية ترك القرار للرئيس السيسي بدون ضغوط أو تأثيرات، مشيرًا إلى وجود تداول لمعلومات غير دقيقة في الفترة السابقة.