سكة حديد بين الكويت والسعودية .. ما القصة؟





توقعت مصادر في وزارة الأشغال انتهاء المرحلة الأولى من دراسة مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة العربية السعودية خلال الـ 3 أشهر المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تتضمن تحديد المسار الذي سيكون بدايته من الكويت بمنطقة الشدادية مرورا بمدينة الرياض في السعودية.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من الإجراءات والموافقات الضرورية للمرحلة الأولى من مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة العربية السعودية. وتتضمن المرحلة الثانية عملية تصميم المشروع، والتي من المتوقع أن تستغرق حوالي عام، بينما تعتبر المرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ والإنشاء، والتي قد تستغرق حوالي 3 سنوات.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة العربية السعودية بحلول عام 2028 تقريبًا، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقل سككي آمن وفعّال، وتسهيل عمليات النقل بين البلدين، مما يعزز زيادة التبادل التجاري والنمو الاقتصادي، ويحمي سلامة الركاب والممتلكات. وتبلغ المسافة بين الكويت والرياض حوالي 650 كيلومترًا، ومن المقرر أن تتم محاولات تقليص هذه المسافة إلى حوالي ساعتين من خلال مشروع الربط السككي.

ومن المقرر أن يتم استيفاء أتعاب الخدمات الاستشارية لإجراء دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للمشروع بالتساوي بين الكويت والسعودية، وذلك وفقًا لمراحل المشروع ونطاق الخدمات. ولن يتم دفع الأتعاب الاستشارية إلا بعد اعتماد نتائج كل مرحلة من قبل الطرفين.

الأنباء الكويتية