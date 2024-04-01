حليم عباس: المقاومة الشعبية يجب أن تعبر عن إرادة الجماهير





أقتل، أنهب، إغتصب، دمر واحصل على مكافأة مجانية: تجريم الجيش وفقدانه السند الشعبي وبالتالي إضعافه. يا لها من صفقة رابحة!

جرائم الجنجويد يتحملها الجنجويد ويجب أن يدفعوا ثمنها، وأفضل رد عليها هو الإنخراط في المقاومة الشعبية المسلحة تحت قيادة الجيش.

صحيح المقاومة الشعبية يجب أن تعبر عن إرادة الجماهير وأن لا تخضع لهيمنة قيادة الجيش؛ يجب أن يكون لها صوت سياسي وطني قومي وليس سياسي بالمعنى الحزبي الضيق، ولكنها عسكريا يجب أن تعمل مع الجيش وتحت قيادته.

بقدر ما في تبعية المقاومة الشعبية بشكل كامل للجيش من خضوع وفقدان استقلالية إلا أن قيامها ككيان منفصل بشكل كامل أمر غير عملي وغير ممكن أساسا وسيجعلها عرضة للتشظي حتى قبل أن تتكون. لا يمكنك أن تضبط جموع بشرية مسلحة هكذا بشكل تلقائي لمجرد أنها تحمل نفس الإسم. الأفضل أن تتبع المقاومة الشعبية عسكريا للجيش كبداية.

ثم من بعد ذلك يمكن أن تعبر عن نفسها سياسيا بوسائل مختلفة من بينها العمل الإعلامي والجماهيري وتشكيل وتعبئة الرأي العام، وفي النهاية ستكون المقاومة الشعبية ككتلة موجودة على الأرض وبيدها السلاح وهي جزء من الشعب ولا يمكن تجاوزها.

حليم عباس