غياب الدولة وتمدد المليشيا… ا

• بينما توسع مليشيا الدعم السريع رقعتها بتجنيد الوافدين من دول الجوار ” عربان الشتات ” وتوزيع المستوطنين في دارفور وترحيل المرتزقة نحو كردفان ، تبدو الدولة وكأنها خارج المعادلة تماماً منشغلة بخلافات صغيرة ” وسواطة ” لا تشبه حجم التحديات الوجودية التي تواجه البلاد.

• الأخطر من تمدد المليشيا هو الغطاء السياسي الذي تقدمه مجموعة حمدوك ” صمود ” عبر شعارات “التحول الديمقراطي” و“محاربة الكيزان”، وهو خطاب تستخدمه المليشيا لتخفيف الضغط عنها بينما تواصل قتل السودانيين وتشريدهم بلا توقف.

• ما يجري اليوم ليس مجرد خلل في المنظومة السياسية، بل غياب كامل للدولة أمام قوى سياسية خائنة تتصرف بثقة وجرأة لأنها تعرف أن لا أحد يواجهها بجدية.

• عندما تنشغل الحكومة بنفسها، وتبرر الحاضنة السياسية للمليشيا جرائمها… يصبح الوطن هو الضحية الوحيدة في هذه المعادلة المختلة.

Basher Yagoub