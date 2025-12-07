أطفال كلوقي : ضمير الانسانية الغائب ودموع النشطاء الزيف..

حزن كبير غمر تلك الديار اليوم بعد ان حصدت مسيرات مليشيا آل دقلو الارهابية ومرتزقتها وتحالف الحلو أكثر من 40 طفلاً في روضة للأطفال بمنطقة كالوقي و35 مواطناً ، جاءوا بفرح إلى احتفاء بهيج ، وانتهى إلى مأساة انسانية وكارثة يتغافل عنها ضمير المنظمات والجمعيات الزيف وبعض نشطاء القوى والتيارات السياسية الذين تحولوا إلى منصة اسناد للمليشيا ومكانس عارها وقبحها..

وتفاصيل الحادثة كالآتي:

فى تمام التاسعة صباح 4 ديسمبر 2025م استهدفت مسيرة مليشيا العدوان روضة للأطفال اثناء حفل تخرج واستشهد منهم في الحال 30 طفلاً وتجمع الأهالي لإسعاف الجرحى فداهمتهم مسيرة ثانية ، فأستشهد من بينهم 20 مواطناً و10 أطفال ، وتجمعت المنطقة كلها في المستشفي فأصابتهم مسيرة ثالثة واودت بحياة 15 مواطناً ، وهناك العشرات من الجرحى..

وتتجدد المأساة في كل بيت ، هناك من فقد 4 أطفال وثلاث واثنين واحد الآباء سارع لإنقاذ اطفالهم فأصابته مسيرات العدوان ، ودفن مع اطفاله..

قتلت البراءة وسفكت الدماء وتحولت الروضة اللطيفة إلى بركة دماء ، دون ذنب جنوه أو جرم ارتكبوه ، ودائماً يفلت الجناة عن المساءلة والمحاسبة وحتى التنديد..

تقبل الله الشهداء وشفا الجرحى وربط على قلوب اهلهم وذويهم..

حسبنا الله ونعم الوكيل..

د.ابراهيم الصديق على

4 ديسمبر 2025م..

United Nations Human Rights

UNICEF

European Parliament

CNN International

Al Jazeera Channel – قناة الجزيرة

BBC News

Reuters

AP

منظمة العفو الدولية

Human Rights Watch

