سد النهضة : طريق مسدود

أكثر ما يزعج السلطات الأثيوبية حديث الحكومة المصرية عن (الوصول إلى طريق مسدود) حول سد النهضة ، وكان وزير الخارجية الاثيوبي السابق قد كتب مقالاً مطولاً عن هذه النقطة وابعادها ودلالاتها ، فهى تفتح الباب للخيارات الأخرى..

اثيوبيا التى استمتعت بسماحة سودانية من باب تبادل المصالح حول السد ، طعنت الأمن القومي السوداني ووحدته وارصه من اجل (حفنة دلارات).. ومصالح عابرة ومؤقتة..

وحولت ذات المنطقة الهشة بسكانها وتركيبتها (بني شنقول) إلى مساحة نشطة لتدريب وتجميع المرتزقة و لعبور العتاد العسكري والتشوين إلى مليشيا آل دقلو الارهابية ما يهدد امن واستقرار السودان..

اليوم قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي (أن سد النهضة غير شرعي وان المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود)..

د.ابراهيم الصديق على

7 ديسمبر 2025م..