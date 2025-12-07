الكوزنة والإرهاب بالتصنيف:

عندما تصف شخصًا لم يعرف عنه قرب من الأخوان وتقول إنه تحول إلي كوز، فهناك ثلاثة احتمالات:

1. أنت محق، حقيقة أصبح الزول كوز بالتعريف الموضوعي لكوز.

2. أنت كاذب، الادعاء افتراء متعمد، يهدف إلى تشويه سمعة الخصم بدلًا من نقاش موضوعي. أنت تريد فقط تشويه سمعة خصمك لأنك لا تستطيع الفوز في نقاش صادق معه. ويصبح الإرهاب بالتصنيف أداتك لتفادي حوار لا تستطيع الصمود فيه. ويصبح التصنيف التعسفي أداتك لاخراس وتحييد الخصوم لان هناك كثيرون يفضلون الصمت علي تحمل كلفة التهمة الجائرة. هنا تصبح تهمة الكوزنة أداة قمع وتكميم لا تقل سوءا عن عنف أي جهاز أمن في نظام بوليسي دكتاتوري.

3. أنت لست كاذبًا واعيًا، لكنك غبي وسطحيّ، وقدرتك الضعيفة على تحليل المواقف المعقدة تقودك إلى استنتاجات خاطئة، ولأنك تعاني من تأثير دانينغ كروجر، فأنت جاهل لا يعرف حدود معرفته وغبائه. أي أنت غبي من الدرجة الرابعة وهو الرجل الجاهل الذي لا يدري أنه جاهل ولهذا تصرف جهلك بكامل الثقة.

