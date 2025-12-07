رأي ومقالات

لماذا إهدار دم إبن عمك واخوك من أجل عيال دقلو !

2025/12/07
عائشة الماجدي
صوت العقل —
موت عيال أهلنا المسيرية في كردفان المنضمين لمليشيا الدعم – السريع أمر مؤسف للغاية فالمسيرية معروفين أهل دواس وفزع
وكريمين أصل وفصل ..
ولكن يبدو أن عقلية أسرة دقلو المريضة و إجرامية عبدالرحيم تٌريد ان تدفع بهم وقود لحربهم بالوكالة …
كيف يفكر المسيري المنضم للجنجو’يد أن يقت*ل أخيه او إبن عمه الموجود في الصف الوطني صف الجيش في كردفان وعموم البلد !
لماذا إهدار دم إبن عمك واخوك من أجل عيال دقلو !
ما يغشوك وعبدالرحيم المجرم يقول ليك عندنا قضية وهامش ومدنية وفارغة عشان يستخدمك تقت*ل اخوك المسيري الوطني !
أنا أخاطب صوت العقل ضمير أهلنا المسيرية المتواجدين في صفوف المليشيا ما تموتوا لعيال دقلو ما تبقوا وقود لعيال دقلوو لو حصل اي شيء تأكدوا تماماً عيال دقلو ح يضحوا بيكم أول الناس والمصير كعب ..
المليشيا طبيعتها الغدر ولكم في الغدر بجلحة مثال …
يا أهلنا ارجعوا إلى صوابكم واختاروا الوطن ولا ترموا بأيديكم
في تهلكة أسرة دقلو المجرمة ….
