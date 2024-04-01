



حزب الأمة يحلب اللبن في ماعون الدم، يقف مع المليشيا ضد الشعب السوداني ثم يسكب بيانات من التملص. اللواء عبد الرحمن المهدي، ضابط سوداني، وهو مع جيشه، أي محاولة لستر الحزب واعادة انتاجه وفرضه على الشعب السوداني بشفاعة عبد الرحمن مرفوضة، الكاكي اللابسه عبد الرحمن قدره، ولن يدخل في بدلته ولا جيوبه معه أحد، لو في زول داير يلبس كاكي حقه ويقاتل مع الجيش، دي حاجة بتخصه. لو اللواء عبد الرحمن داير ينزل معاش ويرجع الحزب وينتخبوه رئيس، هذا أمر يخص الحزب، وسيبقى مطالبا بالاقرار بالخطا والاعتذار للشعب السوداني.

مكي المغربي