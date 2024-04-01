وضع علم السودان بدل الفلسطيني.. إيران تقع في “ورطة” العلم
ارتكبت وزارة الخارجية الإيرانية خطأ محرجا خلال استقبال وفد فلسطيني للبلاد.
وأثناء استقبال زيادة نخالة الأمين العام لحركة الجهاد الفلسطينية ظهر علم فلسطين مجاورا لعلم إيران.
لكن خلال جلسة المباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان ظهر على الطاولة علم السودان بدل العلم الفلسطيني.
بعلم #السودان 🇸🇩 #إيران تستقبل وفد #فلسطين 🇵🇸#حرب_غزة #سوشال_سكاي pic.twitter.com/ewX0RxgSiB
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 31, 2024
ويتكون العلم الفلسطيني من 3 خطوط أفقية متماثلة من الأعلى للأسفل أسود، وأبيض، وأخضر، فوقها مثلث أحمر متساوي الساقين قاعدته عند بداية العلم.
فيما يحتوي علم السودان على ثلاثة ألوان أفقية هي الأحمر فالأبيض والأسود مع مثلث أخضر على اليسار.
سكاي نيوز
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