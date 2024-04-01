أردوغان: لم نحقق النتائج المرجوة من الانتخابات المحلية ونحترم قرار الأمة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات المحلية التي أظهرت انتكاسة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه.

أبلغ أردوغان أنصاره في مقر حزبه في العاصمة أنقرة بأنه “بالأسف، لم نحقق النتائج المرجوة في اختبار الانتخابات المحلية”.

وفقًا للنتائج غير الرسمية التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، حصل حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، على أكبر عدد من مقاعد رؤساء البلديات في 81 مدينة.

اعتبر مراقبون النتيجة هزيمة تاريخية لحزب أردوغان الإسلامي المحافظ.

وبعد فرز 90% من الأصوات، أشارت الأناضول إلى أن حزب الشعب الجمهوري العلماني أحرز فوزًا كبيرًا في مدينتي إسطنبول والعاصمة أنقرة مقابل حزب العدالة والتنمية.

وأكد أردوغان لأنصاره أنهم سيقومون بتقييم نتائج الانتخابات بصدق وشجاعة، مع التزامهم بالاحترام لقرار الأمة وتجنب العناد والتصرف ضد الإرادة الوطنية أو التشكيك في قوة الأمة.

وبعد عشرة أشهر من فوزه بولاية رئاسية جديدة، اعتبرت الانتخابات المحلية يوم الأحد اختبارًا لشعبية أردوغان وحزبه الذي يبلغ من العمر 70 عامًا.