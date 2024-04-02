قاضٍ إسباني يتراجع عن قرار تعليق «تلغرام»





تراجع قاضٍ إسباني عن قرار بتعليق مؤقت لتطبيق تلغرام لخدمة الرسائل، ووصفه بأنه «إجراء مفرط وغير متناسب» بحسب بيان للمحكمة الوطنية.

القاضي سانتياغو بيدراز، الذي ينتمي إلى المحكمة الوطنية المكلفة بالقضايا الحساسة، قرر يوم الجمعة الماضي تعليقًا مؤقتًا لمنصة الرسائل المشفرة، نظرًا لعدة شكاوى قُدمت من وسائل الإعلام بشأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وجاء قرار التعليق نتيجة لاعتبار تطبيق تلغرام يسمح للمستخدمين بتحميل محتوى بدون إذن.

أمهل القاضي الشركات العاملة في مجال الاتصالات والإنترنت في إسبانيا ثلاث ساعات فقط لتنفيذ “التعليق المؤقت للموارد المرتبطة بتلغرام” بعد إخطارهم بالقرار. وعلى الرغم من ذلك، ظل التطبيق متاحًا طوال عطلة نهاية الأسبوع. وفي اليوم التالي، قرر القاضي سحب قرار التعليق المؤقت بعد ساعات قليلة، معلنًا أنه يريد الانتظار لتقرير الشرطة حول المنصة.

واعتبر القاضي بيدراز أن “التعليق المؤقت للموارد المرتبطة بتلغرام قد يكون إجراءً مفرطًا وغير متناسبًا”، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تجاهل تأثير تعليق التطبيق على المستخدمين. وفي البداية، برر قرار التعليق بعدم استجابة السلطات في الجزر العذراء، حيث مقر الشركة الأم لخدمة الرسائل، لإنابة قضائية تم إرسالها في يوليو 2023.

صحيفة البيان