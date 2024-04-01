« المؤسس».. فوز 5 مراكز بحثية في المنح الوطنية





فازت 5 مراكز بحثية بجامعة الملك عبدالعزيز في برامج المنح الوطنية، ضمن مبادرة «إعادة تفعيل وبناء مختبرات الأبحاث القائمة» من قبل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للعام 2024.وتشمل المراكز البحثية الفائزة مركز تقنيات النانو متناهية الصغر، ومركز التميز البحثي في الأنظمة والهندسة الذكية،

ومركز التميز البحثي في تقنية تحلية المياه، ومركز التميز البحثي في الطاقة المتجددة ونظم القوى، ومركز الملك فهد للبحوث الطبية.ويأتي دعم هذه المراكز تأكيدًا على أهمية البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وإيمانًا بأهمية المشروعات والمختبرات البحثية وتوفير بيئة مناسبة للباحثين الذين هم الأساس لإطلاق قدراتهم وإبداعاتهم.تسهم المنح الخمس بشكل كبير في تعزيز قدرات المراكز البحثية وتطوير بنيتها التحتية، ما يمكنها من إجراء المزيد من البحوث العلمية المتميزة.

جريدة المدينة