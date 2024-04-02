السجن 5 سنوات لعاطل ونجله «استعرضوا القوة» بالإسكندرية





أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبدالشافي، حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات بحق عاطل وابنه، وتم تحديد مدة المراقبة الشرطية لهما بنفس مدة العقوبة، بتهمة استعراض القوة والعنف.

الحكم صدر بوجود المستشارين أحمد زكي المنوفي ومحمد عاطف مشالي وأحمد حنفي عبدالجواد.

تعود الواقعة، كما وردت في وثائق القضية رقم 1654 لسنة 2022 بجنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم حول وقوع مشاجرة وإصابات في نطاق القسم.

المصري اليوم