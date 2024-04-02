مكافحة التهريب البحر الأحمر تضبط 33000 حبة كبتاجون

جدد الفريق شرطة حسب الكريم ادم النور مدير قوات الجمارك عزمهم القضاء على كافة أشكال التهريب الذي ينخر في جسد الاقتصاد السوداني مؤكدا دعمهم اللامحدود لقوات المكافحة للقيام بأدوارها الكبيرة في حسم ظاهرة التهريب, جاء ذلك لدى وقوفه الاثنين على ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون.

من جانبه أكد اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير الشؤون العامة مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب المكلف أن قوات المكافحة تمتلك من الخبرات والكادر البشري المدرب داخليا وخارجيا ما يؤهلها لإحباط كافة محاولات التهريب. من جانبه أوضح العميد شرطة خالد محمد صالح مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر أن هذه الضبطية تمت في منطقة شمال ولاية البحر الأحمر, حيث تم ضبط عدد واحد عربة بوكس بدون مستندات جمركية وتكمن خطورة هذه العربات الغير مغننه لا تترك دليل لمعرفة صاحبها حيث كان يحمل كمية من حبوب الكبتاجون تقدر بحوالى 33000 حبه حيث تقدر قيمتها حوالى 825 الف دولار وإبان انه تم ضبط عدد اثنين متهم اتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان