فرنسا تسعى لاستصدار قرار بمجلس الأمن!!





قدمت فرنسا مقترحًا لمشروع قرار أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش خيارات لمراقبة محتملة من قبل المنظمة الدولية لهدنة في قطاع غزة، بالإضافة إلى اقتراحات لمساعدة السلطة الفلسطينية في تحمل المسؤولية. وأشار سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، إلى أن المشروع يتطلب تأييدًا من تسعة دول على الأقل دون استخدام حق النقض “الفيتو”، معتبرًا إياه “مشروعًا طموحًا يتطلب الوقت”.

تتضمن مقترحات القرار، الذي نُشرت نسخة منه من قبل وكالة رويترز، دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة لدى حماس وغيرها.

على الرغم من تبني مجلس الأمن في 25 مارس قرارًا يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء القتال، إلا أن الاقتتال في المنطقة لم يتوقف.

وامتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.

ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار”.

كما “يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

رويترز