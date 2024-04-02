القبض على 5 تجار مخدرات في الإسكندرية بتهمة غسل 200 مليون جنيه





بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ذات الصلة، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ إجراءات قانونية ضد 5 عناصر جنائية في محافظة الإسكندرية.

يُتهم هؤلاء الأفراد بغسل الأموال التي حصلوا عليها من أنشطة إجرامية تتعلق بتجارة وترويج المواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وتزيينها بمظهر شرعي عبر إنشاء أنشطة تجارية وشراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات. قدرت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 200 مليون جنيه تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

الوطن نيوز