الداخلية القطرية: تركيب عدد من أجهزة رصد مخالفة التجاوز من اليمين





أكدت وزارة الداخلية القطرية أن التجاوز من اليمين يُعتبر سلوكاً خاطئاً، حيث يقع البعض في هذا السلوك دون مراعاة لحقوق الآخرين، مما ينتج عنه العديد من الحوادث المرورية.

وأعلنت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنه تم تركيب عدد من أجهزة رصد مخالفة التجاوز من اليمين، وذلك ضماناً لتعزيز السلامة المرورية.

ويُشار إلى أن التجاوز الخاطئ من اليمين يتمثل في استخدام السائق لكتف الطريق لتجاوز المركبات التي أمامه دون الالتزام بالإشارات أو التقاطع.

ويتم تغريم قائد المركبة 1000 ريال حال ارتكاب هذه المخالفة، وفي حال تكرارها يتم حجز المركبة، حيث إنها من المخالفات التي لا يتم التصالح فيها (أي لا يتم خصم 50 % من قيمتها وفقاً لقانون المرور).

الشرق القطرية