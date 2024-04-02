ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء محطة بث تلفزيوني بدون ترخيص





تمكّنت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية المصرية من ضبط شخصين يديرون محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص في محافظة المنوفية.

بناءً على معلومات وتحريات من إدارة مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الشرطة المتخصصة، تم التأكيد على نشاط شخصين مقيمين في المنوفية قاموا بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية تغطي المحافظة، حيث استخدموا أبراجًا لتقوية البث اللاسلكي لاستقبال وإعادة بث العديد من القنوات الفضائية، سواء المشفرة أو غير المشفرة، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

تمت عملية الضبط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، حيث تم ضبط الموقع الرئيسي للمحطة ومحطات التقوية، واعتقال المتورطين. كما تم ضبط معدات البث والمستلزمات، وتتضمنت الضبوط أيضًا وحدة معالجة مركزية تستخدم كسيرفر محمل بدعم فني وسيرفر لفك تشفير القنوات الفضائية، بالإضافة إلى محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكي ومتجر لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية. تبيّن أن هاتفين محمولين تحتوي على دلائل على إدارة الشبكة من قبل المتهمين.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما تلك المخالفات، بقصد التربح المادي، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بوابة روز اليوسف